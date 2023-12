Pedestre morre após ser atropelado por caminhonete na BR-101

Um pedestre morreu atropelado na BR-101, por volta das 8h, na manhã desta terça-feira (5), por uma caminhonete, no km 308, em Viana, no Espírito Santo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ocorreu um acidente do tipo atropelamento, onde um carro Fiat Strada, vermelha, atingiu um pedestre, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da Eco101 e da PRF estão no local dando suporte na sinalização da rodovia. A faixa, sentido norte, está interditada.

