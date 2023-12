Mulher é agredida e tem celular quebrado pelo namorado em Atílio Vivácqua

Uma mulher foi agredida e teve o aparelho celular quebrado pelo próprio namorado, na tarde da última segunda-feira (18), no bairro Niterói, em Atílio Vivácqua.

A Polícia Militar (PM), informou que a equipe recebeu informações de que uma mulher estava sendo agredida pelo namorado. No local, a vítima informou que estava usando o aparelho celular, quando seu namorado pegou com força e jogou na parede. Segundo ela, eles estão separados cerca de um mês e que as agressões são recorrentes.

Entretanto, a vítima disse que tentou pegar o celular no chão, foi empurrada e bateu em uma escada e machucou o braço direito. Em seguida, o agressor tentou enforca-la. Após a confusão, o agressor fugiu.

A PM fez buscas e encontrou o suspeito em um bar na região. Ele foi conduzido ao Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Cachoeiro.