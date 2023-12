Mulher tem nariz quebrado após ser agredida pelo ex-namorado em Muqui

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada, na madrugada desta terça-feira (19), após uma mulher ser agredida pelo ex-namorado dentro de casa, no bairro São Pedro, em Muqui, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a PM, a equipe recebeu denúncias para ir até a avenida Getúlio Vargas, pois uma mulher estava sendo agredida pelo ex-namorado. No local, os militares encontraram a vítima bastante machucada. Segundo ela, o agressor é o seu ex-namorado.

Leia também: Pai e filho são investigados por manter idoso em trabalho “escravo” em Kennedy

A vítima disse aos policiais que estava em casa com seu marido e com o filho, quando em um certo momento, seu ex-namorado invadiu a residência pela janela da cozinha com um capacete na mãos e começou a agredir o marido. A vítima, então, auxiliou o companheiro que conseguiu fugir pulando a grade do muro da residência.

Após o fato, a vítima se trancou com o filho dentro de casa, porém, o agressor arrombou a porta e começou a quebrar os móveis e agredir a vítima, com golpes de capacete e socos no rosto. Os vizinhos ouviram os barulhos e foram até a casa da vítima para socorrê-la.

Além disso, o agressor tentou colocar fogo na casa e no carro da família, mas não conseguiu. Após a confusão, o agressor fugiu em sua moto Honda CB300, de cor preta, em direção à Mimoso do Sul. A PM da região fez buscas, mas não encontrou o suspeito.

Por conta das agressões, a vítima estava com lesão no nariz e com o rosto bastante machucado. Ela foi socorrida pelos policiais para o Hospital Doutor Aluísio Filgueiras, onde relatou que terminou o relacionamento com o agressor há cerca de um mês e que ele não aceita o término. A mãe da vítima foi ao hospital e relatou aos militares que o agressor ligou dizendo que iria matar a filha dela.

Por conta da gravidade, a vítima foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Em seguida, orientada a procurar a Delegacia da Polícia Civil (PC) para as medidas cabíveis.