Mulher é morta a facadas pelo marido durante churrasco em família no ES

Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a facadas pelo próprio marido, na madrugada da última segunda-feira (25), após uma discussão durante um churrasco em família, na localidade de Córrego de Cerejeira, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Leia também: Polícia Militar apreende arma e munições dentro de carro em Muqui

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram ao local, onde testemunhas relataram que estava ocorrendo um churrasco em família e que um dos participantes fez algumas cantadas a uma vizinha, sendo chamado a atenção pelos familiares.

Em seguida, a esposa do homem teria tomado conhecimento do que havia ocorrido, momento em que ambos iniciaram uma discussão. O homem acabou pegando uma faca e desferiu um golpe contra a companheira, que foi socorrida pelo filho e levada ao hospital de Jaguaré, mas morreu antes de dar entrada na unidade.

O suspeito do crime foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.