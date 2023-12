Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Atílio Vivácqua

Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a tiros pelo ex-companheiro, na tarde deste sábado (23), na localidade de Alto São João, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar (PM), uma testemunha relatou aos policiais que a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo no peito e pescoço. Por conta dos ferimentos, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma criança de 3 anos estava presente no momento, porém, não foi atingida.

Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta sentido Cachoeiro de Itapemirim. A perícia da Polícia Civil foi acionada e está a caminho do local.

A ocorrência segue em andamento e, assim que maiores informações chegarem, a matéria será atualizada.