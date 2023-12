VÍDEO | Acidente grave deixa uma pessoa presa às ferragens em Castelo

Um carro, modelo Toyota Corolla, de cor prata, ficou completamente detruído, na madrugada deste sábado (23), após o motorista perder o controle do veículo e bater contra um poste, na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Esplanada, em Castelo, no Sul do Espírito Santo.

Leia também: Homem morre após tentar separar briga de casal em cidade do ES

De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de colisão veicular, por volta das 2h15 desta madrugada, no bairro Esplanada.

No local, equipe constatou que um Corolla havia batido em um poste e uma árvore, sendo que a condutora, de 39 anos, estava presa às ferragens. Ela foi retirada do veículo e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Não tivemos informações sobre o estado de saúde da vítima.

Vídeo: Cachoeiro Notícias