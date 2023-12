Jovem suspeito de atirar e deixar vitíma paraplégica é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV), finalizou a investigação referente ao crime de latrocínio ocorrido no dia 10 de outubro, no bairro Joana D’Arc, em Vitória, que deixou uma vítima de 29 anos paraplégica, após um tiro acertar a região da coluna. Um homem de 18 anos foi preso na cidade de Vitória, no dia 21 de novembro, investigado pelo envolvimento no crime.

No dia 10 de outubro, a equipe policial foi acionada para se dirigir ao bairro Joana D’Arc, por conta de uma tentativa de homicídio. No local, a vítima foi encontrada caída no chão, com um tiro na região do ombro e outro na coluna. A vítima chegou a informar para a equipe que é motoboy e que havia aceitado uma corrida por meio de um aplicativo de transporte.

Durante a corrida, o motoboy foi surpreendido pelo passageiro que anunciou assalto, o fazendo descer da motocicleta, momento em que o suspeito desferiu disparos de arma de fogo, atingindo a vítima. A motocicleta chegou a ser levada pelo investigado.

Por meio de diligências, a equipe policial conseguiu localizar o autor do crime, de 18 anos, na residência dele, também no bairro Joana D’Arc. No imóvel, o suspeito foi informado do mandado de prisão temporária, sendo preso no local.

No dia do crime, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), sendo levada ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE). Após atendimento, foi confirmado que o motoboy ficou paraplégico, decorrente dos disparos.

A motocicleta foi sinalizada com restrição de roubo/furto no sistema do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). O detido foi conduzido para a base da Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV), sendo apresentado à autoridade policial.

O suspeito segue custodiado no Centro de Triagem de Viana (CTV), à disposição da Justiça.