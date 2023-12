Suspeitos fogem e deixam moto e maconha para trás em Bom Jeus do Norte

Na última segunda-feira (11), por volta das 19h59, os militares do Grupo de Abordagem do 3º Batalhão, em patrulhamento na rua Cristiano Sampaio Pees, no Centro de Bom Jesus do Norte, realizaram abordagem a dois suspeitos em uma motocicleta, quando apresentaram atitude suspeita.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ao iniciar a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, porém, caíram com a motocicleta e deixaram para trás um tablete médio de maconha.

Portanto, os suspeitos conseguiram fugir, não sendo localizados. A motocicleta Charming Bravax de cor Azul, foi removida ao Pátio do Detran e a maconha apresentado na Unidade de Processamento Judicial (UPJ) do município.