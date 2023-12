Mulher é presa utilizando receita de anabolizante falsificada no ES

A Polícia Civil (PC), por meio do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), prenderam, em flagrante, uma mulher de 44 anos, na última terça-feira (12). A ação ocorreu quando a suspeita apresentava uma receita médica falsificada em uma farmácia no bairro Serra Dourada II, na Serra.

De acordo com a PC, após uma denúncia, as equipes prosseguiram até uma farmácia localizada no bairro, e presenciaram o momento em que a mulher entregou a receita para aquisição de esteroide anabolizante. Durante a abordagem, a suspeita informou ter recebido a prescrição médica de um farmacêutico que trabalha no bairro Porto Canoa, no mesmo município.

Portanto, a mulher foi conduzida à autoridade policial e autuada em flagrante pela prática do crime de uso de documento falso. Após os procedimentos de praxe, foi conduzida ao Presídio.