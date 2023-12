Homem desmaia após bater a cabeça na lateral de ônibus em Cachoeiro

Um homem, ainda não identificado, precisou ser socorrido na tarde desta segunda-feira (11), após desequilibrar e bater com a cabeça na lateral do ônibus, próximo a Praça Jerônimo Monteiro, região central de Cachoeiro.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima estava sentada em um meio-fio, da calçada, na Rua 25 de Março, quando se desequilibrou e bateu com a cabeça na lateral de um ônibus que passava no local. No impacto, a vítima desmaiou.

A GCM informou, ainda, que a vítima estava alterada e por conta da batida forte, teve ferimentos na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local e socorreu a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

O estado de saúde do paciente não foi informado. O motorista do ônibus foi liberado pelos guardas, pois não teve culpa no acidente.