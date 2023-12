Município de Alegre é reconhecido pela melhoria no ambiente de negócios

O município de Alegre está entre os 12 que mais avançaram no seu Indicador de Ambiente de Negócios (IAN-Findes). Eles foram reconhecidos pela Federação das Indústrias do Espírito Santo e o Observatório da Indústria da Findes durante o lançamento do diagnóstico.

Durante o lançamento da 5ª edição do IAN-Findes, como uma forma de reconhecer os esforços da gestão pública na melhoria do ambiente de negócios, foram homenageados os municípios com a melhor média do IAN dentro do seu cluster (grupo de municípios com características similares), e aquele que tive maior crescimento anual no IAN entre 2019 e 2023, também em cada cluster.

Leia também: FENECAP começa nexta sexta-feira (15) em Alegre

A presidente da Findes, Cris Samorini, destacou que é importante valorizar o trabalho realizado pelos municípios capixabas que tiveram uma boa evolução no IAN e incentivar que ele continue.

“Ao longo dos últimos cinco anos, estamos acompanhando a evolução de cada um dos 78 municípios do Estado. Desde 2019, vimos que 77 delas melhoraram o seu ambiente de negócios. Isso mostra o quanto os municípios estão empenhados a serem mais atrativos para as empresas e a se desenvolverem socioeconomicamente”, apontou.

O presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), Luciano Pingo, que também participou do lançamento, em sua fala afirmou que, com certeza, a metodologia de trabalho do IAN facilita os investimentos no ES.

“O indicador auxilia os municípios na qualidade de vida da população capixaba e, acima de tudo, os números apresentados demonstram a qualidade da gestão pública capixaba. Parabéns, a Findes, ao Governo do ES e a todos os prefeitos e prefeitas pelas suas equipes que garantem números exitosos no Estado do Espírito Santo”.

IAN 2023

O lançamento do IAN 2023 também contou com a participação de diversas autoridades estaduais e representantes de prefeituras. Entre elas estavam o deputado federal Josias Da Vitória, os deputados estaduais Marcelo Santos e Capitão Assumção; a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Luciana Andrade; além de prefeitos dos municípios capixabas e representantes.

Entenda sobre o cluster:

A análise comparativa entre os diferentes municípios se realiza por meio da clusterização, que é um agrupamento que permite reunir municípios com características similares com o objetivo de respeitar as diferenças e as semelhanças de cada conjunto de localidade, permitindo, assim, a comparabilidade.

Acesse AQUI e conheça os dados completos do IAN 2023

Confira os municípios com melhor evolução em cada cluster

Categoria: Evolução em cada cluster entre 2019-2023:

Cluster 1 (composto por 18 municípios) – Jaguaré | Nota no IAE: 5,4

Cluster 2 (15 municípios) – Baixo Guandu | Nota no IAE: 5,9

Cluster 3 (16 municípios) – Atílio Vivácqua | Nota no IAE: 6

Cluster 4 (12 municípios) – Alegre | Nota no IAE: 6,1

Cluster 5 (4 municípios) – Serra | Nota no IAE: 6,8

Cluster 6 (12 municípios) – Laranja da Terra | Nota no IAE: 5,5

Categoria: Primeiro colocado em cada cluster (2023)

Cluster 1 (18 municípios) – Dores do Rio Preto | Nota no IAE: 5,7

Cluster 2 (15 municípios) – Marilândia | Nota no IAE: 6,2

Cluster 3 (16 municípios) – Venda Nova do Imigrante | Nota no IAE: 6,7

Cluster 4 (12 municípios) – Colatina | Nota no IAE: 6,8

Cluster 5 (4 municípios) – Vitória | Nota no IAE: 7,7

Cluster 6 – (12 municípios) – Domingos Martins | Nota no IAE: 6