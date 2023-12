“Não serei presa”, diz menor apreendida duas vezes seguidas vendendo drogas em Alegre

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida com drogas pela Polícia Militar (PM), na tarde do último domingo (17), em Alegre. A menor, que já é conhecida pelo envolvimento com tráfico, foi apreendida pelos mesmos policiais apenas três dias antes.

De acordo com a corporação, militares do 3º Batalhão realizavam patrulhamento no bairro Campo de Aviação, onde se deparam com a menor. Assim que viu os policiais, a adolescente dispensou uma sacola contendo 69 pedras de crack, devidamente embaladas e fracionadas para venda.

A menor informou que cada pedra era vendida por 20 reais e, que ao final da comercialização do entorpecente, ela ganharia 100 reais por cada carga vendida. Ainda segundo a PM, a menina chegou a debochar dos policiais e do sistema de segurança pública, afirmando que não irá parar de vender pois não será presa.

Diante do flagrante de ato infracional a menor foi apreendida e encaminhada à 6ª Delegacia Regional de Alegre.