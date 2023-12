Natal: confira a lista de farmácias de plantão em Cachoeiro

Seis farmácias estão de plantão nesta segunda-feira (25), de Natal, em Cachoeiro de Itapemirim e funcionam com atendimento presencial e entrega à domicílio.

As fármacias do Centro e do Guandu, funcionarão de 7h às 22h. Já as drogarias de outros bairros, estarão de plantão de 7h às 19h (facultativo até às 22h).

Confira a lista:

1 – REDE FARMES BEIRA RIO

Endereço: Avenida Beira Rio, 195 – Guandú

Antes da Igreja Batista – Telefone: 3522-0022

2 – DROGMED

Endereço: Pça Jerônimo Monteiro, 05 – Centro

Em frente ao Correios – Telefone: 3518-5448

3 – DROGALIMA

Endereço: Rua Dr Raulino de Oliveira, 71 – Centro

Em frente a Santa Casa – Telefone: 3028-2668

4 – DROGARIA CONSOLAÇÃO

Endereço: Rod. Mauro Miranda Madureira, 153 – Valão

Em frente ao Posto Valão – Telefone: 3522-9797

5 – REDE FARMES AEROPORTO

Endereço: Av. Ruy Pinto Bandeira, 52 – Rui Pinto Bandeira

Próx. ao Sup. Raquel – Telefone: 3521-8831

6 – FARMES

Endereço: Av. Jones Santos Neves, 227– Santo Antônio

Em frente a Fauna Urbana – Telefone: 3025-4625