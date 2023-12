Natal deve movimentar mais de 1,4 bilhão no comércio do ES

O Natal em 2023 deve movimentar R$ 1,49 bilhão em vendas no comércio do Espírito Santo. Isso corresponde a um crescimento de 5,8% em relação à 2022, segundo estimativas da Fecomércio-ES. A informação tem base nos dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Em suma, as compras dos capixabas nos hiper e supermercados serão responsáveis por 40% desse faturamento, segundo a pesquisa. Os presentes mais procurados, somando 34% do valor estimado, estarão nas lojas de vestuário, calçados e acessórios.

Expectativa do Natal no comércio no ES

Aliás, o Natal é a data comemorativa considerada a melhor e mais esperada do ano para o comércio. Segundo a análise da Federação, é um momento de grandes oportunidades para as vendas. Além disso, vem acompanhado de festividades que acontecem no mês de dezembro e nos dois meses posteriores, impactando também os setores de serviços e turismo.

No Brasil, a CNC estima que o faturamento para o Natal 2023 deverá somar R$ 69 bilhões. O que representa um crescimento real de 5,6% em relação a 2022.

No entanto, em relação às características das compras de Natal deste ano, um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em todo Brasil, apontou que 81% dos entrevistados pretendem presentear outras pessoas e/ou a si mesmo na data. Em média, os consumidores pretendem comprar 4 presentes e o valor médio será de R$138,00 para cada item.

Fecomércio-ES

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC), representando 137 mil empresas, que respondem por 70% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba e empregam 719 mil pessoas. O Sistema Fecomércio-ES atende todo o Espírito Santo, seja por meio das suas 31 unidades em mais 15 municípios ou das ações itinerantes. Representa 22 sindicatos empresariais e tem a missão de contribuir para o desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo.