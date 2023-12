Natal nas Comunidades: Papai Noel percorre bairros de Cachoeiro a partir desta terça (5)

Com o objetivo de levar a magia natalina para o coração de oito comunidades, escolhidas pelo município, transcendendo barreiras socioeconômicas e proporcionando momentos de alegria e esperança para todos os seus moradores, a Associação Comercial de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci) e a Prefeitura de Cachoeiro promovem o “Natal nas Comunidades”.

Conectado diretamente ao Projeto “Campanha Natal Feliz é aqui”, o qual tem como pilar a valorização do comércio local, o “Natal nas Comunidades” torna-se um elo crucial para impulsionar a campanha. Incentivando os consumidores a fazerem suas compras de Natal nas lojas do município, a iniciativa contribui significativamente para fortalecer o comércio de Cachoeiro de Itapemirim, consolidando-o como o principal polo de compras do Sul do Estado.

Essa ação inovadora não se limita ao âmbito comercial; sua abordagem inclui uma conscientização ativa dos munícipes sobre a importância de apoiar o comércio local. A campanha estende seus braços aos bairros, encorajando os comércios locais a participarem ativamente, tornando-se parte integrante do movimento de fortalecimento econômico e comunitário.

Uma atração especial dessa iniciativa é a presença do Papai Noel, um símbolo universal de alegria e generosidade. Aliás, o bom velhinho, além de irradiar a magia do Natal, estará distribuindo sacolinhas surpresa repletas de guloseimas para as crianças, tornando o evento ainda mais encantador e memorável para os pequenos moradores das comunidades.

A ação tem início nesta terça-feira (5), no bairro Zumbi. Será a partir das 19h na Praça do Alto Eucalipto. Veja as próximas paradas do bom velhinho por Cachoeiro 👇

Foto: Acisci

No dia da ação, um veículo de som percorrerá as vias, anunciando a celebração iminente. Com mensagens calorosas e informações detalhadas sobre as atividades programadas, o áudio transmitido será um convite para que todos participem desse momento especial.

Esse veículo de som, além de ser um mensageiro da alegria, terá a importante missão de divulgar a importância do comércio local, destacando o engajamento dos bairros na “Campanha Natal Feliz é aqui”.