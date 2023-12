Natal: Procon de Marataízes orienta as compras de fim de ano

Com a aproximação das festividades de fim de ano, o PROCON de Marataízes dá algumas dicas que irão auxiliar o consumidor a evitar problemas durante as suas compras natalinas. Para isso, a Coordenadora do PROCON, Maria de Lourdes Riedel Lemos, lista alguns cuidados que o consumidor precisar ter ao ir às compras.

Veja as dicas

-Pesquisar preços e qualidade, pois nem sempre o produto com preço mais elevado garante durabilidade;

-Evitar compras por impulso, pois muitas vezes compramos o que queremos e não o que necessitamos;

-Fazer uma lista de presentes para evitar compras repetitivas ou desnecessárias;

-Definir um orçamento para não ultrapassar a receita mensal e cair no vermelho;

-Comprar com antecedência;

-Aproveitar promoções e descontos para economizar;

-Ficar atento as condutas de vendas casadas praticadas por alguns comerciantes;

-Exigir nota fiscal com especificação de tudo que foi adquirido;

-Procurar conhecer se o estabelecimento possui políticas de devolução e troca, visto que, compras realizadas em lojas físicas não garante esse direito se o produto não apresentar vício ou defeito;

Nas compras on-line ou fora do estabelecimento comercial, o consumidor poderá exercer o direito de arrependimento, desde que seja dentro do prazo previsto no artigo 49 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Já os consumidores que optarem por compras online, devem ficar atentos a:

-Pesquisar sobre o vendedor: leia avaliações de outros clientes e busque informações sobre a empresa;

-Buscar sites seguros: verifique se há um cadeado na barra de endereço (indicando uma conexão segura) e se o URL começa com “https”;

-Política de privacidade: leia a política do site para entender como suas informações pessoais serão tratadas;

-Comparação de preços: compare em diferentes sites para garantir que está obtendo o melhor negócio possível;

-Descrição do produto: leia, cuidadosamente, para garantir que está comprando exatamente o que deseja;

-Condições de pagamento: verifique as opções oferecidas. Prefira métodos de pagamento seguros, como cartões de crédito ou serviços de pagamento on-line confiáveis;

-Política de devolução: familiarize-se com a política de devolução do vendedor para o caso de produto não atender às expectativas;

-Custos adicionais: esteja ciente de quaisquer custos adicionais, como taxas de envio, impostos ou taxas de importação, antes de finalizar a compra;

-Mantenha registros: salve todos os recibos, confirmações de pedidos e informações de rastreamento para referência futura.

E se você ainda não realizou suas compras, a orientação é valorizar o comércio local e garantir os seus presentes aqui na cidade. Uma vez que você opta por comprar online, corre o risco dos seus produtos não chegarem no prazo desejado, o que pode gerar alguns transtornos.