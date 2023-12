Natal: veja as dicas do Procon para as compras de fim de ano

O Natal está cada vez mais perto: festas, presentes e as confraternizações típicas dessa época são sinônimos de compras, que esquentam o comércio, movimentam as ruas e geram filas. Para garantir que esse seja um momento de alegria, o Procon de Cachoeiro separou algumas dicas interessantes para quem quer fazer compras seguras.

Segundo o órgão, é importante que os consumidores façam, sempre, escolhas conscientes, levando em consideração sua realidade financeira e o perfil do presenteado, pois é uma época em que é muito fácil comprar por impulso e a chegada do Ano Novo traz gastos adicionais para muitos, como impostos e materiais escolares.

“Uma conduta interessante, nessa hora, é fazer uma lista de presentes e presenteados, para não arriscar fugir do orçamento no meio das compras”, explica o coordenador do Procon de Cachoeiro, Luís Guimarães de Oliveira, que também elenca outras dicas. Confira logo abaixo:

• Faça uma lista de presentes, pois ajuda a organizar suas ideias e evita compras impulsivas;

• Defina um orçamento: estabeleça um limite de gastos para as compras de Natal para evitar gastos excessivos. Nessa hora, já pense nas despesas típicas de início de ano, tais como IPTU, material escolar, IPVA e fatura do cartão;

• Compre com antecedência;

• Aproveite promoções e descontos para economizar;

• Explore opções artesanais e de fabricação local: artesãos locais e lojas pequenas podem resultar em presentes únicos e especiais, contribuindo para a economia local;

• Preste atenção às preferências da pessoa presenteada, evitando transtornos na hora de realizar troca ou devolução;

• Fique atento às políticas de devolução: conheça as políticas de devolução das lojas para facilitar o processo de troca;

Nas compras on-line:

• Pesquise sobre o vendedor: leia avaliações de outros clientes e busque informações sobre a empresa;

• Busque sites seguros: verifique se há um cadeado na barra de endereço (indicando uma conexão segura) e se o URL começa com “https”;

• Política de privacidade: leia a política do site para entender como suas informações pessoais serão tratadas;

• Comparação de preços: compare em diferentes sites para garantir que está obtendo o melhor negócio possível;

• Descrição do produto: leia, cuidadosamente, para garantir que está comprando exatamente o que deseja;

• Condições de pagamento: verifique as opções oferecidas. Prefira métodos de pagamento seguros, como cartões de crédito ou serviços de pagamento on-line confiáveis;

• Política de devolução: familiarize-se com a política de devolução do vendedor para o caso de produto não atender às expectativas;

• Custos adicionais: esteja ciente de quaisquer custos adicionais, como taxas de envio, impostos ou taxas de importação, antes de finalizar a compra;

• Mantenha registros: salve todos os recibos, confirmações de pedidos e informações de rastreamento para referência futura.