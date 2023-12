Apostador de Cachoeiro acerta a quina e ganha mais de 36 mil

A Mega-Sena acumulou! O concurso 2669, cujo sorteio foi realizado neste sábado (16) não teve ganhadores com seis acertos. Porém, um apostador de Cachoeiro de Itapemirim, acertou a quina e vai levar R$36.773,28 para casa.

A graninha extra certamente veio em boa hora, não é verdade?! A aposta foi feita na loteria do bairro Aeroporto. Além do sortudo de Cachoeiro, mais dois apostadores de Vila Velha também acertaram a quina. No total foram 57 apostas que acertaram cinco números.

Os números sorteados foram: 04,07,16,35,46,54.

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.112,00, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da CAIXA, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.​​​​