Novo trabalho! Marcus Dantas elogia estrutura do Estrela do Norte

Depois de fazer uma reta final de 2023 onde quase subiu de divisão com o Bonsucesso, o carioca Marcus Dantas agora já volta suas atenções para o Estrela do Norte. Sediado em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Aliás, Marcus é auxiliar técnico do treinador Ney Barreto, afirma que o principal foco será a disputa do Campeonato Estadual de 2024.

“Essa é uma competição que não para de crescer, um Estado que já está sem dúvidas no cenário nacional, com equipes com bons investimentos e organização. Se continuarem nesse ritmo, o crescimento dos clubes e do futebol capixaba será cada vez maior,” afirmou.



Todavia, a comissão técnica do Estrela do Norte tem como principal meta criar uma equipe competitiva que possa brigar pelas primeiras posições. O elenco para o ano de 2024 vem sendo montado em trabalho em conjunto com a diretoria do clube e de acordo com o modelo de jogo pensado.

“Acredito no poder do trabalho e da entrega no nosso dia-a-dia. Estamos bem conscientes da dificuldade que será a competição esse ano, mas sempre convictos também que podemos chegar junto aos melhores. Jogo a jogo, com muita humildade e pés no chão.”



Marcus Dantas também elogiou bastante o ambiente e a estrutura do Estrela do Norte, aliás, sendo esse o seu primeiro trabalho em uma equipe do estado. Ou seja, segundo ele, é um clube com coragem para alcançar voos mais altos.

“Fiquei impressionado com tudo e com todos! Estou bastante animado com a resposta do grupo ao trabalho e isso nos traz credibilidade para podermos entender aonde poderemos chegar”, concluiu Marcus.



A estreia do Estrela do Norte no Campeonato Capixaba de 2024 será fora de casa contra o Vitória FC, em 18 de janeiro, no Estádio Salvador da Costa.