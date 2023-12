Onda de calor: temperaturas no ES devem ficar 5°C acima da média

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de onda de calor para grande parte do Espírito Santo nesta quinta-feira (14).

Com grau de severidade de perigo, o aviso é válido até às 19h do próximo domingo (17), e prevê risco à saúde, com temperatura 5ºC acima da média por período de três até cinco dias.

Em caso de urgência e emergência, o Instituto orienta que para entrar em contato com a Defesa Civil (telefone: 199).

Confira as cidades em alerta:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alto Rio Novo

Apiacá

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Governador Lindenberg

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Irupi

Itaguaçu

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Ponto Belo

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Venda Nova do Imigrante

Vila Pavão

Vila Valério