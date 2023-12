Operação busca criminosos capixabas escondidos em favela no Rio

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), a Polícia Civil do Espírito Santo e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro realizam, na manhã desta terça-feira (12), uma operação integrada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O objetivo é a captura de criminosos capixabas que estão escondidos na favela de Nova Holanda. Os bandidos são procurados pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas no Norte do Espírito Santo.

O grupo é suspeito de execuções cruéis, até mesmo com ocultação de cadáver por meio de esquartejamento, nos municípios de Aracruz, João Neiva, Fundão, Colatina, Vitória e Cariacica. Um dos casos envolve o desaparecimento de dois indígenas que faziam parte de um aldeia de Aracruz. O trabalho de investigação foi realizado pela equipe do Centro Integrado de Análise Telemática (Ciat) Norte, coordenado pelo superintendente Norte da Polícia Civil, delegado Fabrício Dutra, em conjunto com a Gerência de Inteligência da Sesp.

Ao todo, a operação possuía cinco alvos com 12 mandados de prisão em aberto. Até o momento, os suspeitos não foram localizados. Um dos procurados, Adair Fernandes da Silva, o Dadá, é o número 9 da última lista divulgada pela Sesp.

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, acompanha a operação, no Rio de Janeiro, e está disponível para conceder entrevista por meio de videochamada, para repassar as informações. Favor entrar em contato comigo, para ajuste de horário.