Ordem de serviço garante reforma de tradicional escola em Alegre

A Prefeitura de Alegre deu ordem de serviço para a reforma e revitalização da tradicional Escola Professor Lellis.

O investimento, de aproximadamente R$ 2.922.969,68, será viabilizado pelo FUNPAES/SEDU.

“Com o imprescindível apoio do Governo Estadual, estamos preparados para proporcionar aos nossos jovens um ambiente educacional renovado e cheio de inspiração. Juntos, vamos garantir que tradição e inovação caminhem lado a lado em nosso município”, afirma a administração municipal.

