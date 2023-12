Paróquia Nossa Senhora da Consolação completa 70 anos

A Paróquia Nossa Senhora da Consolação em Cachoeiro de Itapemirim (bairro Guandu), celebrou nesta sexta-feira , 08 de dezembro, 70 anos de criação.

Fundada em 1953, pelo então Bispo do Estado do Espírito Santo, Dom José Joaquim Gonçalves, foi erigida após ser desmembrada da Paróquia São Pedro Apóstolo (Catedral).

A criação da paróquia de Nossa Senhora da Consolação aconteceu devido ao aumento de número de fiéis na diocese do Estado do Espírito Santo, à época não haviam as dioceses que atualmente a Província Eclesiástica do Estado do Espírito Santo possui (Arquidiocese de Vitória, Dioceses de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus).

No início, o território da Paróquia Nossa Senhora da Consolação fazia divisa com os seguintes Municípios: Castelo, Jerônimo Monteiro e a Vila de Itapemirim.

Como em 1953 não havia, ainda, a magnífica construção na Av. Jones dos Santos Neves, a matriz provisória da paróquia de Nossa Senhora da Consolação foi a Igreja de Santo Antônio, localizada no Bairro de mesmo nome.

Apesar de ser erigida no dia 8 de dezembro de 1953, a Paróquia Nossa Senhora da Consolação foi instalada no dia 6 de janeiro de 1955.

A partir da criação da nova paróquia iniciou-se os preparativos da construção do grande templo dedicado à Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora da Consolação, isto no ano de 1954, com a bênção da pedra fundamental no dia 13/11/1954, sob o comando de Frei Antolin Rodriguez, este o primeiro vigário (pároco) nomeado em 20/1/1955.

No dia 10/5/1958 aconteceu a primeira Celebração Eucarística no Santuário de Nossa Senhora da Consolação, ainda em construção, e no dia 29/5/1960 a inauguração do Santuário dedicado à padroeira da Ordem dos Agostinianos Recoletos.

A bela imagem da Virgem Maria que orna a igreja, é toda entalhada em madeira, vinda da Espanha de navio, chegando ao porto da cidade do Rio de Janeiro e, posteriormente, trazida para Cachoeiro de Itapemirim.

Desde o início da criação, a formação dos paroquianos, com a catequese nos grupos escolares é prioridade para os agostinianos. Esse trabalho formativo conta com o apoio da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia.

Origem de outras Paróquias

A paróquia Nossa Senhora da Consolação abrangia, na época, um vasto território geográfico. Desde a sua criação até hoje outras paróquias surgiram dentro deste território: Paróquia São Sebastião (Cachoeiro – bairro Aquidaban), Paróquia Nossa Senhora da Penha (Cachoeiro, bairro BNH), Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Itaoca – distrito de Cachoeiro), Paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e Maria (Cachoeiro – bairro Nova Brasília).

Atualmente a Paróquia Nossa Senhora da Consolação é composta pela igreja Matriz e por outras 13 Comunidades Eclesiais de Base (CEBES), são elas:

◾Jesus de Nazaré, localizada no Bairro Valão

◾Nossa Senhora Aparecida, localizada no Bairro Teixeira Leite (antigo Café Guandu)

◾Nossa Senhora de Fátima, localizada no Bairro Ilha da Luz

◾Imaculado Coração de Maria, localizada no Bairro Vila Rica

◾Santa Rita de Cássia, localizada no Bairro Alto Vila Rica

◾Santo Agostinho, localizada no Bairro Vila Rica

◾Santa Luzia, localizada no Bairro Vila Rica

◾Santa Mônica, localizada no Bairro Maria Ortiz

◾Sagrada Família, localizada no Bairro Santo Antônio

◾Santo Antônio, localizada no Bairro Santo Antônio

◾Nossa Senhora das Graças, localizada no Bairro Guandu

◾Sagrado Coração de Jesus, localizada no Bairro Basílio Pimenta

◾São Domingos Sávio, localizada no Bairro Recanto II (divisa com a Paróquia São Pedro Apóstolo)

Fonte: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim