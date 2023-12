Parque de Itapemirim é interditado após presença de carrapato-estrela

O Parque Ecológico Municipal de Itapemirim, no Sul do Estado, mais conhecido como o horto municipal, foi fechado após a identificação da presença de carrapato-estrela no local. Inicialmente, a interdição do local será de forma temporária.

A medida foi informada pela secretária de Meio Ambiente do município, Kamila Ladeira, por meio das redes sociais no último domingo (10). Kamila informou que a espécie encontrada do carrapato estrela pode causar febre maculosa e, por esse motivo, após denúncias, ele foi interditado.

“Dessa forma, para a segurança de todos, estamos temporariamente fechando parque para visitações, até que a vigilância sanitária faça as verificações necessárias”, afirmou.

A Secretaria solicitou que os proprietários de cavalos não soltem os animais na região, pois a presença desses animais podem aumentar os casos desses parasitas.

Carrapato-estrela, transmissor da bactéria causadora da Febre Maculosa (Foto: Prefeitura de Jundiaí)