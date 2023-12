Parque Moscoso abre as portas para a magia do Natal em Vitória

A luzes de Natal se acenderam no Parque Moscoso! O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, inaugurou a decoração natalina do local, que contou com muitas atrações e música para os visitantes.

A decoração do centenário Parque está de arrepiar. O espaço ganhou uma bela árvore natalina de 10,5m de altura, toda iluminada, além da casa do Papai Noel, que teve uma fila quilométrica para tirar fotos com o bom velhinho. Ele permanece no local até o dia 6 de janeiro.

O parque esteve lotado e, para animar os presentes, quem abriu a programação da noite foi a banda da Guarda Municipal de Vitória. Os personagens do Cabeluxo também fizeram a festa com a criançada, com brincadeiras e muito entretenimento.

“Está tudo muito lindo. Nem esperava tanta beleza assim. Me surpreendeu”, disse Flávia Souza, que levou a filha, Pilar Fardin, de apenas 9 anos, que estava muito animada para curtir o local. “Logo quando descemos do ônibus, eu já fiquei encantada”, disse a pequena.

União

O prefeito Lorenzo Pazolini destacou a importância do Natal como um momento de união e fraternidade.

“Quero agradecer especialmente a vocês por este ano. Um ano extraordinário para nossa cidade, no qual nós nos destacamos na saúde, na educação, na qualidade de vida, no amor e na empatia do povo. E o Natal é o tempo de união, de reconstruir laços, é tempo de celebrar 2023 e pedir ao Papai do Céu que nós tenhamos um 2024 ainda mais abençoado. Tenho certeza que esse Natal vai ser o maior da história do Espírito Santo, que começa aqui no Parque Moscoso, mas vai passar por cada cantinho da nossa cidade. Caminhando nas nove regiões da capital, e levando cuidado, amor, empatia, zelo e muita alegria”, disse o prefeito, que em seguida realizou a contagem regressiva para acender as luzes do parque.

Pazolini fez questão de agradecer aos trabalhadores que se organizaram para decorar o local e deixar belo e aconchegante para a sociedade.

“Aqui é o Natal de todos os capixabas, o Natal das pessoas que se amam, que têm empatia, que têm amor de coração. Quero saudar muito todos os trabalhadores que estiveram aqui no Parque Moscoso, preparando esse espetáculo que vai ficar na memória e no coração de todos. Agradeço pessoalmente a todos os colaboradores que tiveram aqui, de dia, de noite, de madrugada, preparando essa noite tão especial”, concluiu o prefeito.

Foto: Léo Duarte

Emoção

Após a contagem regressiva, o momento mais esperado pelos pequenos finalmente aconteceu: o Papai Noel chegou com tudo no Parque e foi recebido com muita alegria, distribuindo abraços e tirando muitas fotos.

O brilho dos olhos das crianças foi o que mais chamou a atenção durante a inauguração da decoração de Natal. Ao verem o Papai Noel, os pequenos não conseguiam conter a alegria.

“Eu estou muito ansioso, não escrevi carta, mas vou pedir direto para ele”, disse Ryan Moraes. Mariana das Graças também estava radiante e tirando muitas fotos da decoração. “Ah, eu estou achando bacana. Vou voltar depois, está bem bonito mesmo” disse ela.

Durante a festa, personagens icônicos fizeram todos rirem com suas brincadeiras, enquanto a Banda Fanfarra animava os convidados para dançar e se divertir. Os pequenos olhavam maravilhados para os personagens do grupo Cabeluxo, que brincavam e andavam pelo parque, distribuindo sorrisos e felicidade, além de tirarem fotos com os pais e com as crianças.

A concha acústica se transformou em um palco, onde a bailarina apresentou a obra “O Quebra-Nozes”, que encheu os olhos de todos com a dança. Pazlini também subiu ao palco e brincou com os pequenos, tirando boas gargalhadas de quem estava presente.

E assim, entre risos, músicas e a presença ilustre do Papai Noel, o Parque Moscoso se enfeitou de luzes e sorrisos, trazendo a magia do Natal para a capital.