Pedestre morre após ser atropelada por carro na BR-101

Uma mulher, aparentemente 30 anos, morreu após ser atropelada na noite da última sexta-feira (22), no km 201, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. O atropelamento aconteceu por volta das 21h20.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Hyundai Hb20, de cor branco, trafegava na rodovia, conduzido por uma mulher de 51 anos, quando não viu uma pedestre na via e acabou atropelando.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestaram socorros à vítima, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Por não possuir documentos, a vítima não foi identificada.