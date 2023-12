Pesquisa capixaba prevê controle do glifosato na cafeicultura

O Espírito Santo investe em pesquisa para a manutenção da quantidade de agrotóxicos na produção de café e o Estado pretende expandir suas exportações, estabelecendo novas parcerias econômicas. A iniciativa é conduzida pelo Governo do Estado, por meio do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (CPID), vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.

