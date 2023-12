PM prende homem conduzindo carro roubado em Itapemirim

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite da última segunda-feira (11) conduzindo um veículo roubado, em Itapemirim.

Segundo informações da PM, a corporação recebeu informações do sistema de videomonitoramento inteligente de Itapemirim, de que um veículo com restrição de furto/roubo estava trafegando no sentido Itaoca x Vila de Itapemirim. Ao prosseguirem até a rodovia do Penedo, os militares conseguiram localizar o carro. Ao ser questionado, o condutor alegou que o teria alugado por R$ 200,00 de um conhecido.

Durante a revista no interior do veículo, os policiais encontraram um documento de identificação e um cartão de crédito em nome do suposto proprietário, o qual, de acordo com o condutor, seria usuário de substâncias entorpecentes e estaria precisando do dinheiro.

O detido foi encaminhado à autoridade de plantão da Delegacia Regional de Itapemirim, enquanto o veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio credenciado pelo Detran.