Polícia apreende pássaros silvestres, arma e drogas no Espírito Santo

Na manhã da última quarta-feira (6), uma equipe da 1ª Companhia do 13º Batalhão, durante o patrulhamento preventivo, avistou um suspeito que, ao notar a presença da polícia, empreendeu fuga, arremessando algo por cima de um muro, no bairro Pedra D’Água, em São Mateus.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares iniciaram as buscas no local e conseguiram encontrar o suspeito, onde foi feita a busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado. A equipe de policiais então fizeram buscas pelo quintal onde o homem havia jogado uns pertences por cima do muro, sendo também apontado como sua residência.

Durante buscas, os policiais encontraram na casa do suspeito uma pistola calibre 380, 15 munições, 33 pedras de crack, R$1.942,00 em espécie e 14 aves silvestres.

O criminoso e o material apreendido foram encaminhados à presença da autoridade de Polícia Judiciária.