Polícia Civil faz operação de combate à receptação de fios de cobre no ES

A Polícia Civil (PC) por meio do 10º Distrito Policial da Serra deflagrou, nesta terça-feira (19), a 7ª fase da Operação Tarega. O objetivo foi o cumprimento de mandados de busca e apreensão em ferros-velhos do município da Serra, suspeitos de receptar produtos de furto, como o de fio de cobre. O objetivo da operação era apreender fios de cobre de procedência duvidosa.



Além do 10° Distrito, também participaram da operação policiais dos 12° e 13° Distritos, juntamente com a equipe da Delegacia Regional da Serra. A ação resultou na fiscalização de seis estabelecimentos, distribuídos em diversos bairros da Serra, sendo dois ferros-velhos localizados no bairro Jardim Limoeiro, um no bairro Jardim Tropical, e outros nos bairros Feu Rosa, São Domingos e Santo Antônio.

Nada de ilícito foi encontrado nos estabelecimentos. A ausência de atividades ilícitas nos estabelecimentos fiscalizados é um indicativo positivo do contínuo esforço na fiscalização de ferros-velhos realizados pela Polícia Civil. Esses resultados refletem o impacto do trabalho constante na desmotivação da receptação de fios de cobre e objetos furtados/roubados, evidenciando a eficácia das medidas preventivas adotadas pela Polícia Civil na região.

Histórico:

Operação Tarega I: Na ação realizada no dia 20 de outubro de 2021, três proprietários de ferros-velhos foram detidos. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em ferros-velhos na Serra, onde foram apreendidos diversos metros de fio de cobre e hidrômetro.



A ação ocorreu nos bairros Rosário de Fátima, Novo Horizonte, Jardim Tropical e Jardim Limoeiro. Foram apreendidos 81 hidrômetros, seis partes metálicas de hidrômetros, 100 quilos de cobre, 10 quilos de fio de cobre, além de 40 quilos de cobre de mel e uma caderneta de anotações.



Operação Tarega II: Na ação realizada no dia 02 de junho de 2022, foram detidos três empresários e apreendido mais de uma tonelada de fios de cobre. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em ferros-velhos suspeitos de receptar produtos de furto, nos bairros de Manoel Plaza, São Diogo II, Jardim Limoeiro, Novo Horizonte e em Vila Nova de Colares.



Operação Tarega III: Na ação realizada no dia 20 de outubro de 2022, foi detido um homem de 40 anos, proprietário de um ferro-velho, de 40 anos, e apreendeu 47 quilos de fios de cobre. Serra. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em ferros-velhos suspeitos de receptar produtos de furto, nos bairros de José de Anchieta, Jardim Tropical, Vila Nova de Colares, Santo Antônio e São Domingos, todos na Serra.



Operação Tarega IV, V e VI: Durante o ano de 2023, foram realizadas três outras fases da Operação Tarega, mas nada de ilicito ou prisões foram realizadas.





Tarega: A operação leva o nome de Tarega que é sinônimo da palavra ferro-velho, local onde ocorre as fiscalizações.