Foragido da justiça é preso pela PRF na BR 101 durante Operação Natal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) capturou nesta segunda-feira de Natal (25), um homem de 42 anos, foragido da justiça. A prisão foi efetuada durante a Operação Natal, na BR-101, na altura do km 256, em Serra, durante uma abordagem.

O condutor de um RENAULT/LOGAN EXPR foi pego de surpresa. Durante a rotineira checagem, descobrimos um mandado de prisão expedido em 10/03/2023, com validade até 18.12.2034.

Ao ser informado, o suspeito preferiu tentar uma fuga ousada, a pé. Uma perseguição a pé foi iniciada, mas a PRF garantiu a captura.

O indivíduo foi conduzido ileso à 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil. A PRF sempre atenta, mantendo as estradas seguras e a justiça em movimento.

