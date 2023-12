Polícia Militar prende dois homens em flagrante por tráfico de drogas em Itapemirim

Na tarde do último domingo (17), a Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas na localidade de Graúna, em Itapemirim. Segundo informações da corporação, durante patrulhamento, uma equipe de força tática da 9ª Cia Independente recebeu uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas nas casas populares.

Sendo assim, os militares conseguiram se aproximar do local, sem serem notados, e flagraram três suspeitos. Dois deles estavam atuando no tráfico de entorpecentes (entregando droga para o condutor de uma motocicleta, recebendo valores, escondendo a droga na vegetação etc.). De acordo com a PM, os dois homens já foram detidos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em outras ocorrências.

Na busca pessoal, os policiais encontraram com dois dos suspeitos uma bolsa contendo a quantia de R$72,00 em espécie, uma bola de material similar a haxixe e uma bucha de material similar a maconha, e com o terceiro nada foi encontrado.

Ao realizarem a busca minuciosa pela vegetação, local onde um dos abordados retirou algo e entregou ao outro suspeito, localizaram uma sacola de cor preta contendo 46 pinos de material similar à cocaína, 18 pedras de material similar ao crack e 01 tira de material similar a maconha.

Um dos suspeitos foi liberado, tendo em vista nada de ilícito ter sido encontrado com ele, enquanto os outros dois foram detidos e encaminhados juntamente com o material apreendido para a Delegacia Regional de Itapemirim.