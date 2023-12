Polícia prende homem com mandado de prisão em Presidente Kennedy

Um homem, de 23 anos, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, foi preso, na tarde da última quarta-feira (13), escondido em uma área de pasto no bairro Jaqueira, em Presidente Kennedy.

Segundo a Polícia Civil (PC), após receberam denúncias de que o homem estava escondido em uma área de pasto no bairro, os policiais foram ao local e encontraram o suspeito.

A PC disse, ainda, que o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

