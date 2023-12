Polícia prende homem por porte ilegal de arma de fogo no Caparaó

Na madrugada desta segunda-feira (04), os policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem de 28 anos e apreenderam uma arma de fogo durante abordagem em Divino de São Lourenço, região do Caparaó capixaba.

Por volta das 00h20, após informações repassadas pelo 190, os policiais deslocaram até a rua José Franklin Hosken, em frente a um bar, onde um cidadão estaria com seu automóvel Chevrolet Cruze alcoolizado e sob efeitos de drogas, ainda, portando uma arma de fogo.

Horas antes o suspeito teria ameaçado de morte a irmã e seu cunhado, acusando-o de ter aliciado sua sobrinha, de 13 anos.

O suspeito foi avistado no interior do estabelecimento, consumindo bebida alcoólica. Aliás, durante a revista pessoal não localizaram nada de ilícito, contudo, ao realizarem a busca no veículo encontraram, embaixo do banco dianteiro do carona, um revólver calibre 38, com numeração raspada, carregado com cinco munições intactas.

O suspeito ao ser indagado sobre os fatos, disse que se encontrasse o seu cunhado iria matá-lo e admitiu ter o revólver há aproximadamente um ano e meio.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.