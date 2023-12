Polícia prende suspeita de estelionato em mansão no Espírito Santo

A Polícia Civil (PC), por meio do 3º Distrito Policial de Vitória, prendeu, nesta quinta-feira (7), uma mulher de 45 anos suspeita de estelionato. O mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, foi cumprido na residência da investigada, localizada no bairro Ilha do Boi, em Vitória.

De acordo com a PC, as investigações, a suspeita é reconhecida como uma das principais praticantes desse crime nos bairros sob jurisdição da unidade policial, mantendo um estilo de vida luxuoso proveniente de suas atividades criminosas.

Até o presente momento, constatou-se um prejuízo aproximado de R$ 600 mil causado a mais de 30 vítimas. A operação policial incluiu ainda o cumprimento de mandado de busca e apreensão na mansão da investigada. No local, foram apreendidos dezenas de móveis, 13 telas de pintura e diversos itens de decoração, todos provenientes do crime de estelionato.

Consequentemente, a Delegacia de Polícia procederá com o registro da entrega desses objetos às vítimas já identificadas. A expectativa é de que outras vítimas não tenham comunicado o ocorrido à Polícia Civil, podendo resultar em um aumento significativo no número de pessoas prejudicadas. A conduzida, que responderá por estelionato, foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fotos: Divulgação/PCES