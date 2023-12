Polícia realiza apreensões de arma e drogas em bairros de cidade do ES

Na última quinta-feira (14), a Polícia Militar do 13º Batalhão realizou duas grandes apreensões na cidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a primeira apreensão ocorreu às 14h, no bairro Porto. Uma equipe do Grupo de Abordagem recebeu informações de que suspeitos estavam utilizando uma casa abandonada em um beco para guardar drogas.

Entretanto, durante o patrulhamento preventivo no local, os militares localizaram uma arma de fogo, 58 pinos de cocaína, 28 buchas e dois pedaços de maconha, além de dois pedaços de crack. O material apreendido foi encaminhado à presença da autoridade de Polícia Judiciária.

Além disso, a outra apreensão ocorreu às 23h20, no bairro Boa Vista. Uma equipe da 1ª Companhia, durante patrulhamento preventivo, realizou abordagem e prisão de um homem e um adolescente que transportavam sete quilos de maconha, seis buchas e uma pedra de cocaína.

O criminoso, junto com o adolescente e o material apreendido, foram encaminhados à presença da autoridade de Polícia Judiciária.