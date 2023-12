Polícia Rodoviária apreende dois carros clonados em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal recuperou dois veículos clonados em Itapemirim/ES com um intervalo de apenas duas horas. No primeiro caso, no km 414 da BR 101, apreenderam uma Fiat/Toro prata com identificadores adulterados, revelando seu roubo recente no Rio de Janeiro/RJ.

Simultaneamente, no km 402, foi recuperado um Chevrolet/Spin branca, confirmando o roubo há mais de um ano. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim/ES para as devidas providências legais.