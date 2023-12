O período de Natal também é época de panetone! A iguaria, que é uma tradição italiana, caiu no gosto dos brasileiros. Aliás, o pão com frutas cristalizadas ou outros recheios é um dos símbolos do Natal no Brasil. Mas, por que comemos panetone no Natal?

Muita gente passa meses esperando ansiosamente para essas delícias voltarem às prateleiras ou até para fazer em casa e vender para ganhar dinheiro no fim do ano. No entanto, mesmo com toda a tradição no Brasil, a origem do panetone na verdade tem raízes na Europa.

A palavra “panetone” significa, na verdade, “Pani di Toni” – ou “o Pão de Toni”, em bom português. Essa história é bastante verdadeira. Portanto, o panetone é uma receita criada por um padeiro italiano, o Toni, na cidade de Milão.

Aliás, essa poderia ser uma linda história de receita criativa de sucesso, se ela não tivesse começado com um erro de Toni, após trabalhar exaustivamente na véspera de Natal. No entanto, ele fazia, ao mesmo tempo, uma fornada de pães e uma massa de torta, a pedido de seu chefe.

Em suma, por estar muito cansado, acabou colocando as frutas da torta na massa de pães e tentou consertar a falha acrescentando também frutas cristalizadas, manteiga e ovos na receita.

No entanto, ao levar a “torta de pão” para seu chefe, ele foi surpreendido com essa criação de última hora. Aliás, o resultado foi um sucesso em toda a cidade!

Por que comemos panetone no Natal?

Em suma, o panetone tem uma forte tradição italiana e desembarcou no Brasil e em outros países da América do Sul com os imigrantes do país. Aliás, muitas famílias italianas vieram para cá no início do século 20 e abriram negócios vendendo as iguarias de seu país, como o panetone.

Portanto, a Itália ainda é a maior consumidora do panetone, mas o Brasil está logo em terceiro lugar no ranking, atrás apenas do Peru, que também recebeu a tradição de braços abertos.

Receita protegida por lei

Aliás, a receita clássica de panetone é uma só, protegida por um decreto assinado em 2005 na Itália, que determina as quantidades mínimas de cada ingrediente que devem ser usadas na confecção desse pão.

Entretanto, para ser um panetone de verdade, é preciso acertar as quantidades de farinha, sal, água, açúcar, ovos e frutas cristalizadas determinadas nesse decreto. Aliás, o que não significa que os brasileiros não tenham dado um jeito de criar as próprias receitas!

Em suma, os famosos chocotones, panetones salgados e outras receitas criativas com esse tipo de pão, apesar de não poderem ser comercializados como panetones clássicos, são um sucesso tão grande que já conquistaram até a própria Itália.

Aliás, eles não podem ser rotulados como receitas clássicas, mas podem ser comercializados normalmente como versões desse tipo de pão.

Então, por que comemos panetone no Natal? Aliás, o panetone, hoje, é um dos principais pratos do Natal brasileiro, sendo consumido até mesmo por famílias que não tem descendência italiana.

Aprenda a fazer seu próprio panetone!

Portanto, por que comemos panetone no Natal? A resposta é simples: a iguaria é saborosa e nos remete às boas lembranças dessa época do ano. Aliás, que tal preparar seu próprio panetone? Confira a receita:

Ingredientes

Para a esponja

1 tablete de fermento biológico fresco (15 g)

½ xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de farinha de trigo

Para a massa

2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de açúcar

4 gemas

⅓ de xícara (chá) de leite

75 g de manteiga em ponto pomada

½ colher (chá) de sal

Raspas de 1 limão-siciliano

Raspas de 1 laranja

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

1 colher (sopa) de vinho tinto

1 xícara (chá) de frutas cristalizadas

⅔ de xícara (chá) de uvas-passas

Manteiga a gosto para assar

Óleo a gosto para untar as mãos

Modo de preparo

Esponja

Numa tigela, misture o fermento na água para dissolver. Acrescente a farinha e misture bem com uma colher até incorporar todo o líquido. Cubra com filme (ou um pano) e deixe descansar em temperatura ambiente por 30 minutos, ou até a mistura crescer e ficar aerada. Se preferir, utilize ½ colher (sopa) de fermento biológico seco instantâneo (cerca 5g).

Massa

Separe 2 formas descartáveis para panetone de 15 cm de diâmetro (para 500 g) e 8 palitos de churrasco; reserve ¼ de xícara (chá) da farinha para adicionar na hora da sova e coloque o restante numa tigela. Misture com o açúcar e o sal, reserve; assim que a esponja estiver pronta, comece o preparo da massa final.

Numa tigela grande junte as gemas e o leite e bata com um garfo, apenas para misturar. Acrescente a esponja e misture com uma colher de pau – não precisa desmanchar completamente a esponja, apenas o suficiente para facilitar a mistura com os ingredientes secos.

Acrescente os secos à mistura de gemas e mexa bem com a colher para incorporar todos os ingredientes e formar uma massa – no começo parece uma massa seca e pesada, mas logo perde esse aspecto, se preferir misture com as mãos. Adicione as raspas de limão e de laranja, o extrato de baunilha e o vinho. Misture novamente.

Ainda na tigela, comece a sovar a massa – como ela é densa, elástica e um pouco grudenta, é melhor sovar com a colher de pau. Estique, vire e dobre a massa sobre ela mesma, não é preciso colocar força. Durante a sova, vá adicionando a farinha de trigo reservada aos poucos. Sove a massa por pelo menos 10 minutos, ela vai ficando mais lisa, elástica e menos pegajosa. Se preferir, sove na batedeira com o gancho, em velocidade baixa – na metade do tempo, pare de bater, vire a massa e raspe a lateral da tigela para sovar por igual.

Preparando seu panetone

Acrescente as frutas cristalizadas, as uvas- passas e misture para que fiquem bem distribuídas.

Com a espátula (ou as mãos untadas com um pouco de óleo), ajeite a massa para ficar redonda – não precisa ficar uma bola perfeita, apenas o suficiente para crescer de maneira uniforme. Cubra com filme (ou um pano) e deixe descansar em temperatura ambiente por 2 horas, ou até crescer e aumentar o volume em ⅔.

Unte a bancada com um pouco de óleo e transfira a massa já crescida para a bancada. Com uma faca (ou espátula de padeiro) divida a massa em duas porções. Para bolear a massa: posicione as mãos na lateral da massa, girando e tensionando a massa contra a bancada para formar uma bola.

Transfira as duas bolas de massa para as fôrmas de panetone, cubra com filme (ou pano) e deixe descansar por mais 1 hora e meia.

Quando faltar 30 minutos para o tempo do panetone, pré-aqueça o forno a 180 ºC (temperatura média).

Dica de padeiro

Antes de levar ao forno, usando uma navalha (ou faca bem afiada), faça um corte em cruz, pequeno e superficial, no topo dos panetones. Disponha um pedacinho de manteiga no centro de cada corte, cerca de ½ colher (chá), e coloque os panetones numa assadeira.

Leve ao forno para assar por cerca de 40 minutos, ou até ficarem dourados. Se na metade do tempo os panetones já estiverem dourados, cubra cada um com um pedaço de papel alumínio para que terminem de assar sem queimar a superfície. Para verificar se estão assados, espete um palito no centro da massa, se sair limpo estão prontos.

Assim que os panetones saírem do forno improvise um recurso usado pelos padeiros profissionais: a ideia é deixar o panetone esfriando de cabeça para baixo. Para isso, espete dois palitos de cada lado como se fossem dois cabos de panela alinhados. Vire os panetones de cabeça para baixo e apoie as extremidades os palitos em duas pilhas de livro (ou duas panelas altas). Deixe descansar de cabeça para baixo, até esfriar – isso serve para que a massa não perca volume à medida que esfria.

Aliás, sirva a seguir com frutas frescas ou armazene os panetones em sacos plásticos para não ressecar por até 5 dias.