Natal: panetone está mais caro e menor em 2023

Ícone do fim de ano, o cenário de venda de panetone em 2023 está diferente. Pesquisa realizada pela Scanntech, líder em inteligência para o varejo alimentar, notou que o produto está com um tamanho reduzido, mais caro e apresenta volume menor de vendas.

A análise de cenário aponta que os panetones registram variação de tamanho médio das unidades com queda de 21,1% em relação ao ano passado. Quanto ao preço por quilo, os itens registram um aumento de 27% na comparação com novembro/22, quando chegou a todos os supermercados e atacarejos.

Com dados de mais de 40 mil pontos de venda (PDVs), o estudo da Scanntech mostra que a média de queda no volume de venda de panetone em relação a 2022 é de 13,8%. A menor retração encontra-se na região Centro-Oeste com 27,7%. Em segundo lugar estão os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro com volume de vendas 21,3% menor.

No estado de São Paulo, o interior contabiliza diminuição de 12,6% e região metropolitana da capital, 10,7% (mesmo número da registrado na região Sul). No Norte, o número que a pesquisa traz é redução de 20,9% também em relação ao ano anterior. Porém o Nordeste foi o único que apresentou crescimento nas vendas com 8,2%.

Regionalizando a variação de preçosdo panetone praticados em novembro, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro tiveram a maior variação da análise, 45,8%. O interior de São Paulo registrou 24,7%, a capital paulista, 21,2%; o Centro-Oeste, 28,2%; o Norte, 12,2%; a região Sul, 24,6% e o Nordeste com 11,8%.

Para Priscila Ariani, diretora de marketing da Scanntech, os dados confirmam que o panetone, apesar de poder ser encontrado o ano inteiro, apresenta mais busca e variedade em dezembro: “Seja em lata ou embalagem normal, tradicional ou gourmet, o fato é que o pico de vendas acontece em dezembro quando a procura do consumidor cresce mais de 300%, quando comparamos com novembro”, destaca.

Para finalizar, em todo o Brasil os dados da Scanntech apontam que o interior do Estado de São Paulo e a Região Sul são as localidades onde há uma maior importância sobre a venda de panetone, com 25,5% e 23,8%, respectivamente.

***Sobre a pesquisa: Todos os dados são referentes ao mês de novembro***