Praia em Piúma? Veja se o tempo estará favorável para sua programação

Quem está pensando em curtir o réveillon nas praias do município de Piúma deve ficar atento a previsão do tempo para este domingo (31), no litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo o Clima Tempo, o dia deve ser de sol com muitas nuvens. Apesar do tempo firme, o instituto meteorológico também prevê períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

As temperaturas variam entre mínima de 24º e máxima de 29º. A previsão ainda aponta a possibilidade de cerca de 25 mm de chuva, com ventos de, aproximadamente, 15km/h.