Praias do litoral Sul do ES terão reforço de segurança durante o verão

Com o verão iniciando e as férias prolongadas, a procura do litoral para descansar aumenta e muito. E para que tudo ocorra com segurança e tranquilidade, a Polícia Militar (PM), juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e a Guarda Civil Munipal (GCM) estarão realizando ações de segurança nas praias do litoral Sul capixaba durante todo o verão.

Leia também: Mulher esfaqueia o filho, toma arma de policial e acaba presa em Guaçuí

Presidente Kennedy

Segundo o Secretário Municipal de Segurança Pública de Presidente Kennedy, Capitão Tadeu, a ação se iniciou na terça-feira (19), com reforço da Polícia Militar (PM). “A Operação Verão se iniciou ontem e vai até após o carnaval, com o reforço da Polícia Militar, mas teremos o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) com reforços extras”, relatou.

Tadeu disse ainda que durante a ação, o Corpo de Bombeiros disponibilizará equipes para estarem operando com salva-vidas nas praias. “Estamos com efetivo de 20 salva-vidas empregados durante todo o verão. O corpo de bombeiros também está enviando equipes diariamente para as praias na coordenação dos serviços de salva-vidas”, explicou o Capitão.

Entretanto, de acordo com o Capitão tadeu, durante a operação, serão feito fiscalizações com o intuito de combater irregularidades do que é proibido fazer nas praias. “Será feita a fiscalização quanto a som alto, onde a Polícia Militar e a Guarda Municipal estrão fiscalizando e apreendendo indivíduos que desrespeitarem a lei”, contou.

Piúma

Já em Piúma, o balneário contará com 44 policias ativos com ações de policiamento em fiscalização. Com a chegada do reforço no efetivo será possível suprir o aumento da demanda durante o período de alta temporada, mantendo a segurança e um atendimento de qualidade para a população que reside em tais municípios, bem como para os turistas e visitantes.

Anchieta

Em Anchieta, ao todo, serão 44 policiais atuando nas fiscalizações das praias durante o verão. O efetivo se apresentou nesta semana na 10ª Companhia Independente do município.

Portanto, além do policiamento ordinário e do reforço dos militares, a 10ª Companhia Independente receberá também o apoio da Cavalaria, contrubuindo ainda mais na segurança do litoral através da modalidade de policiamento.

Marataízes

O Secretário de Defesa Social e Segurança Patrimonial de Marataízes, Weliton da Silva, disse que o balneário de Marataízes terá ações de fiscalização para combater principalmente a poluição sonora.

“As fiscalizações serão feitas de acordo com o decreto publicado, além do preventivo normal com a Guarda Municipal, e com apoio da Polícia Militar (PM), as ações serão feitas com intuito em combater o uso idevido de som, com as práticas de som alto e ações esportivas a beira da água do mar”, contou

Weliton explicou ainda que a ação contará com guarda-vidas trabalhando em escalas em pontos distintos do litoral. “Vamos ter cerca de 70 guardas-vidas trabalhando em regime de escalas, desde da praia da Barra até a praia de Boa Vista, de Norte a Sul do município, com regime de escalas e prioridade em locais com maiores riscos de afogamentos”, explicou.

O Secretário informou ainda que a fiscalização vai ser feita até o carnaval e que a ação já está dando resultados. “Desde que começamos a ação na quarta-feira (27), já tivemos dois veículos, duas motocicletas e três caixas de sons recuperados pela Guarda Municipal. A nossa fiscalização e a contratação dos novos guardas vidas vai até o carnaval, no início de Março”, relatou.