Prefeitura autoriza construção de mais uma unidade de saúde

Na noite da última terça-feira (5), a Prefeitura de Cachoeiro autorizou o início das obras de mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município, desta vez, no bairro Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de Cima).

Com investimentos de mais de R$ 5 milhões, oriundos de um convênio assinado entra a gestão municipal e o Governo do Estado, a nova UBS de Cachoeiro será erguida no entorno da praça Adrião Coelho.

O espaço abrigará equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), e contará com atuação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e servidores administrativos.

Presentes na solenidade de assinatura da ordem de serviço, realizada no local, o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, e o prefeito Victor Coelho destacaram as recentes iniciativas da gestão municipal para reestruturar a rede de atendimento básico em Cachoeiro.

“Estamos focados em reestruturar a rede de atendimento básico em Cachoeiro, e essa nova UBS é um passo significativo nesse caminho.

O espaço oferecerá um ambiente adequado para nossos servidores desempenharem suas funções da melhor forma possível no atendimento à população”, afirmou o secretário.

“É com grande satisfação que damos mais um passo importante para fortalecer a saúde em nosso município. Essa nova Unidade Básica de Saúde no bairro Luiz Tinoco da Fonseca representa um compromisso sólido com a saúde e o bem-estar da comunidade.

Agradecemos o Governo do Estado por mais essa grande parceria, que terá um impacto muito positivo para os moradores dessa região”, afirmou o prefeito.