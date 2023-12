Prefeitura de Aracruz divulga Processo Seletivo com mais de 100 vagas

A Prefeitura de Aracruz anunciou a realização de um novo Processo Seletivo, com o objetivo de preencher 111 vagas para contratação imediata. Além disso, o certamente também vai formar cadastro reserva. As vagas são destinadas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Cuidador Social (12); Auxiliar de Serviços Gerais (15); Motorista (10); Ajudante de Carga e Descarga (1); Artífice (1); Agente Administrativo (10); Agente Cadastrado (12); Agente de Triagem (1); Educador Social (11); Arte Educador (1); Assistente Social (26); Pedagogo (1); Psicólogo (8); Nutricionista (1); Advogado (1).

Para concorrer a uma das vagas é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 30 a 44 horas semanais e em escala de 48/72 (para o cargo de Cuidador Social), e contarão com remuneração mensal de R$ 1.400,59 a R$ 2.354,09.

Os interessados podem se inscrever a partir das 12h do dia 7 de dezembro de 2023 até às 12h do dia 11 de dezembro de 2023 (horário de Brasília/DF), pelo site da Prefeitura Municipal.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de avaliação de títulos e experiência profissional, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O Processo Seletivo Simplificado, terá validade de 12 meses, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital completo pode ser conferido AQUI.

Fonte: PCI Concursos

