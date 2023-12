Prefeitura de Presidente Kennedy credencia barracas e trailers para o verão 

O Município de Presidente Kennedy, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, publicou o Edital de credenciamento para a seleção de pessoas físicas ou jurídicas, objetivando a exploração de uso de áreas para instalação de barracas/trailers no Verão 2024.

As inscrições acontecerão do dia 04 ao dia 15 de dezembro de 2023, das 09h00 às 11h00 e 13h00 às 16h00 horas, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, situada na Rua Olegário Fricks, nº 99, sala 03, Centro de Presidente Kennedy.

Os interessados devem acessar o Edital, através do link, e preencher o formulário.

