PRF prende homem por tráfico de drogas na BR 101, em Itapemirim

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (04), pela Polícia Rodoviária Federal – PRF por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na altura km 414 da BR 101, próximo a PRF de Safra, em Itapemirim.

Segundo informações da PRF, agentes realizavam uma fiscalização com foco no combate à criminalidade, quando abordaram o veículo Hyundai/I30, cor prata.

Durante a abordagem, o condutor alegou que o veículo era de propriedade de sua tia e que transportava maconha no interior do mesmo para seu próprio consumo. Em seguida, ao realizarem busca no interior do automóvel, os policiais localizaram uma sacola plástica branca, contendo em seu interior dois tabletes (pesando juntos aproximadamente 1kg), do entorpecente conhecido como maconha. O homem disse que havia adquirido a droga em Marataízes, de um desconhecido.

A droga apreendida e o motorista do veículo foram conduzidos até a DPJ de Itapemirim/ES, para as providências de praxe.