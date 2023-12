PRF recupera caminhonete de luxo roubada avaliada em R$ 200 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde de quarta-feira (20), uma caminhonete de luxo roubada em outubro de 2023, em Vila Velha, e que possui valor estimado em 200 mil reais, no município da Serra, no Espírito Santo.

De acordo com a PRF, após trabalho de investigação do Setor de Inteligência da PRF e com apoio na abordagem da Polícia Militar (PM), os agentes da PRF chegaram ao automóvel que se deslocava na Serra. Durante a inspeção dos federais aos elementos identificadores, foi constatado que o carro era clonado e que possuía restrição de roubo em outubro de 2023.

Portanto, após reparar que o trabalho da polícia identificaria o suposto delito, o suspeito ainda tentou uma fuga a pé, mas foi logo interceptado pelos policiais. O suspeito, de 36 anos, já havia sido detido outras duas vezes neste ano de 2023 e pelo mesmo crime de interceptação de veículo roubado.

O homem e veículo apreendido foram encaminhados ao Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) da Serra para as providências legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF-ES