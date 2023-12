Produtoras de Anchieta brilham no fim da temporada de Vida Rural

Chegamos ao oitavo episódio de Vida Rural, o último da primeira temporada, com destaque para uma agroindústria da agricultura familiar de pães, bolos, biscoitos e doces que reúne 18 produtoras rurais na Associação Mulheres da Prata.

Em outra reportagem, mostramos como os veterinários de Anchieta estão se preparando para o combate à esporotricose – doença causada por fungos que podem infectar seres humanos, mas que, comumente, fazem muito mal à cães e gatos.

