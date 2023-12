Produtores querem aumentar produção de cafés com origem controlada

Triplicar a quantidade de sacas de café especiais exportadas. Este é um dos objetivos do movimento Origem Controlada Café, que reúne os produtores rurais de 14 Indicações Geográficas (IGs) e cobre uma área de 411 municípios, com potencial de incluir quase 100 mil produtores do país. Do último sábado (02) até esta segunda-feira (04), os representantes de cada localidade estão reunidos em Venda Nova do Imigrante (ES) para avaliar estratégias de como alavancar as vendas do produto. A iniciativa é fruto do encontro dessas associações para o projeto Digitalização das IGs de Café, plataforma que está sendo desenvolvida juntamente com o apoio do Sebrae, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto CNA.

