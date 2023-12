Professores ‘não habilitados’: inscrições para seleção no ES seguem abertas

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para admissão de professores não habilitados, que serão contratados em Designação Temporária (DT), para atuar na Educação Básica das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do site www.selecao.es.gov.br, até as 17 horas da próxima terça-feira (05). O candidato pode realizar até duas inscrições diferentes, podendo optar por um cargo, um componente curricular e um município em cada inscrição.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Anchieta anuncia Processo Seletivo para guarda-vidas

Os pré-requisitos para participar do processo seletivo são:

– Comprovação de Ensino Médio;

– Comprovação de curso de Licenciatura;

– Comprovação de Bacharel ou Tecnólogo;

– Comprovação da especialização, exigida como pré-requisito.

Saiba mais, lendo o Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 42/2023