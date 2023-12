Quais simpatias de Ano Novo funcionam? 5 rituais para atrair boa sorte

À medida que 2024 se aproxima, muitas pessoas buscam práticas para impulsionar suas metas no novo ciclo. Mas você sabe quais simpatias de Ano Novo funcionam? Elencamos cinco rituais para atrair boa sorte e você entrar 2024 com o pé direito.

No entanto você pode se perguntas: será que elas dão certo? Selecionamos algumas simpatias de Ano Novo (que são praticadas inclusive pelas famosas!) e consultamos especialistas para saber se funcionam e por quê.

Quem sabe, algumas dessas práticas também podem te inspirar e impulsionar as suas conquistas em 2024? Vale ressaltar que este fato ou fake segue o conhecimento de algumas terapias e estudos, mas cada pessoa também tem suas crenças (e está tudo bem!).

Aliás, o mais importante ao executar uma simpatia ou prática ritualística é a INTENÇÃO que você coloca nela. Não existe milagre, mas se você agir em prol do que desejar de verdade, certamente você ficará mais perto da conquista.

